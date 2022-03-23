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Giriş Tarihi: 23.3.2022 03:54

Nijerya'da silahlı saldırıda 34 kişi yaşamını yitirdi

AA
Nijerya’da silahlı saldırıda 34 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişinin hayatını kaybetti. Saldırıda 200 ev, 32 dükkan, 3 araç ve 17 motosikletin kundaklandığı bildirildi. Eyalette artan şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mart'ta silahlı kişilerin eyaletin Kaura bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının ardından bölgedeki güvenlik güçlerinin arama çalışmaları başlattığını aktaran Aruwan, "Maalesef şimdiye kadar aralarında 2 askerin bulunduğu 34 kişinin cesedine ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Aruwan, saldırıda 200 ev, 32 dükkan, 3 araç ve 17 motosikletin kundaklandığı bilgisini paylaştı.

Eyalette artan şiddet olayları nedeniyle Jema'a ve Kaura bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde 17 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi kaçırılmıştı.

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Nijerya'da silahlı saldırıda 34 kişi yaşamını yitirdi
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