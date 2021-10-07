Nijerya’da silahlı saldırılarda 29 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Kaura-Namonda bölgesinde saldırı düzenlendi. Saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda ev kundaklandı.

Silahlı kişilerin Katsina eyaletinde camiden dönenlere açtığı ateş sonucunda da 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.