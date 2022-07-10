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Giriş Tarihi: 10.7.2022 23:42 Son Güncelleme: 10.7.2022 23:42

Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 17'ye çıktı

AA
Nijerya’da yolcu teknesinin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 17’ye çıktı

Nijerya'nın Lagos eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, 8 Temmuz'da Lagos eyaletine bağlı Ojo bölgesi yakınlarındaki İkorodu Nehri'nde alabora olan teknenin arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Farinloye, kazada birkaç kişinin daha kaybolduğunu kaydederek, arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü ifade etti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor. Son olarak Bayelsa eyaletindeki Oyoma Nehri'nde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 17'ye çıktı
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