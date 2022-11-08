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Giriş Tarihi: 8.11.2022 01:56

Nijerya'daki kolera salgını: Can kaybı 382'ye yükseldi

AA
Nijerya’daki kolera salgını: Can kaybı 382’ye yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da sellerin ardından patlak veren kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 382'ye yükseldiği açıklandı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, özellikle şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından ülkenin farklı eyaletlerinde kolera salgınının patlak verdiği belirtildi.

Ülkede ocak ayından bu yana 11 bin 820 kişiye kolera teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 382'ye çıktığını kaydedildi.

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

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Nijerya'daki kolera salgını: Can kaybı 382'ye yükseldi
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