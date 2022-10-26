Nijerya’daki sel felaketinde 40 kişi yaşamını yitirdi

Sellerden 50 binden fazla kişinin etkilendiğini aktaran İbrahim, hükümetin selzedelere insani yardımda bulunduğunu ifade etti.

Ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.