Nijerya’nın kolera salgını! Ölü sayısı artıyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana ülkenin 12 eyaletine bağlı 43 bölgesinde kolera salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Bu süre zarfında bu bölgelerde 1336 kolera vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a çıktığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da kolera vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını açıklamıştı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.