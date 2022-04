Nikolay’ın en zor anı! Yıkımı görünce dondu kaldı

HER ŞEYİN BU KADAR CİDDİ OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİK

Savaşın ilk başladığı günden bugüne yaşadıklarını SABAH'a anlatan Sidorenko, "24 Şubat sabahı patlamaların duyulduğu Kiev'de yaşayan büyükannemden gelen telefon ile başladı. Sabah 7'de Hostomel'de yaşayan arkadaşım Vova aradı. Rusların hava sahasını ve askeri birimleri bombaladığını penceresinden gördüğünü söyledi. Tüm arkadaşlarımı ve akrabalarımı aramaya başladım. Annem dahil birçok insan dikkatsizce işlerine gittiler. Ve annemin orada olup bizim burada olmamız ne kadar zor anlayabilirsiniz. Patlamalar tüm gün duyuldu ve insanlar bir yerlere gitmeye başladılar. 25 Şubat, çevremizdeki tüm köprülerin havaya uçurulduğu gerçeğiyle yüzleştik. Her şeyin bu kadar ciddi olacağına ve bu kadar uzun süreceğini düşünmedik bile. Sonra bize bodrumlarda saklanmamız gerektiği söylendi ve herkes sığınağı olan komşunun evine doğru koşuyordu. O günlerde ışığımız, suyumuz ve gazımız yoktu" diye konuştu.



ÇOK KORKUTUCUYDU

İlk geceyi bodrumda sığınakta geçirdiklerini kaydeden Sidorenko, "Sonrasında koşmaktan yorulduk, büyük babam var ve yaşlı olduğu için hızlı koşamadı. Bu yüzden bazen koridorda bazen de banyoda oturduk. Yastıkları, yorganları koydular ve neyin nereye uçtuğunu dinlediler. Birkaç gün içerisinde, sesin hangi taraftan ve neyin geldiğini saptayabildiler. Ayrıca evden çok uzak olmayan, daha sağlam ve güçlü başka bir sığınağımız vardı. İşte o zaman akşam bombalamaya başladıklarında, gece orada kaldık ve kaçtık. Koştuk, düştük ve tekrar koştuk, kaçtık. On tane yetişkin ve bir de çocuk vardı. O anda yaşadıklarımız hakkında, evet çok korkutucuydu. Aşağı yukarı daha sessiz, sakin olan bir gün, ailem daha sıcak bir yere gittiler ve biz de şehirden kaçma durumumuz olur diye bir bavul hazırlamaya başladık" diyen Sidorenko, 3 Mart'a kadar bodrumda kaldıklarını ve daha sonra haberleri okumak ve son gelişmelerden haberdar olmak için dışarı çıktıklarını söyledi.



CEHENNEMİ YAŞADIK

Dışarı çıktıkları 3-4 Mart gecesi patlamaların çok yoğunlaştığını ve cehennemi yaşadıklarını belirten Sidorenko, şöyle devam etti: "Sağlam ve güvenilir sığınağımızdaki duvarlar ve tavanlar titremeye, zangırdamaya başladı. 4 Mart sabahı, ayrılmaya karar verdik ama kırık parçalarla ezilen ve kapıyı sıkıştıran garajda nerede ve ne kaldığını, ne olduğunu bilmiyorduk. İki arkadaşım bizim bodruma doğru kaçtı ve bir tanesi büyükbabamın şirketinden sağlam kalan bir aracı getirdi. Sürmeye başladık. Sadece dümdüz sürüyorduk, nereye sürdüğümüz umurumuzda değildi. Sadece bu cehennemden kurtulmak istedim ve bizim şehirden 200 kilometre uzak sakin ve sessiz bir yere giderek uzaklaştık."



EVDEN AYRILDIKTAN SONRA 2 GÜN SONRA BOMBALANMIŞ

Evlerinin bombalandığını ve harabeye döndüğünü güvenli bölgeye ulaştıktan sadece 2 gün sonra haberlerden öğrendiklerini söyleyen Sidorenko, "Artık evsizdik. Fotoğraflarda ve videolarda duygu yok ama gidip kendi gözlerimizle gördüğümüzde bu taşınabilecek bir şey değil. İnsanlar hiçbir şeysiz bırakıldı. Tek kelimeyle hiçbir şey. Eve gelip eskiden olduğu gibi mutlu yaşamayı istiyoruz ama bu artık imkansız, evimiz kalmadı. Rusya'dan evimize, topraklarımıza ve Ukrayna'ya gelmelerini istemedik" dedi.