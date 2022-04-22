Nikolay’ın en zor anı! Yıkımı görünce dondu kaldı

Rus kuvvetlerinin, başkent Kiev'e yakın mesafede bulunan Pushcha kasabasından çekilmesiyle vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor. Rus askerlerinin çekilmesinin ardından bölgede günlerdir mayın, patlayıcı düzenek ve el yapımı patlayıcı arama ile imha çalışmaları devam ederken, evleri kontrol edilen vatandaşlar ilk iş olarak savaşın izlerini silmeye, hasar gören evlerinde tadilat yapmaya başladı.
EVİN O HALİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
4 Mart tarihinde ayrıldıkları evlerine dönen Nikolay Sidorenko da evleri harabeye dönen vatandaşlardan biri oldu. Nikolay'ın gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadığı an SABAH tarafından görüntülendi. Yaşadıkları binaya çok sayıda roket isabet eden ve yaşadıkları ev harabeye dönen Nikolay, dakikalarca kıpırdamadan evine baktı. SABAH'a konuşan Nikolay , "Rus askerleri kasabadan çekildikten sonra evin son halini gelip gözlerimizle görmek istedik. Alabilirsek bir de birkaç eşya almak istiyorduk ama bu imkansız görünüyor" dedi.
BOMBALANDIĞINI HABERLERDEN ÖĞRENDİK
Yaşanan bombardımanlar nedeniyle ise bölgede bulunan çoğu evden geriye sadece moloz yığını kaldı. Bombardımanlar nedeniyle yaşadıkları binaya birçok roket isabet eden ve evleri harabeye dönen Nikolay Sidorenko'nun torunu Andrey Sidorenko, evlerinin bombalandığını internetten öğrendiklerini belirterek, "9 Mart'ta evimizin bombalandığını ve evsiz kaldığımızı öğrendik. Fotoğraflarda ve videolarda duygu yok ama gidip kendi gözlerimizle gördüğümüzde bu taşınabilecek bir şey değil. İnsanlar hiçbir şeysiz bırakıldı" ifadelerini kullandı.
HER ŞEYİN BU KADAR CİDDİ OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİK
Savaşın ilk başladığı günden bugüne yaşadıklarını SABAH'a anlatan Sidorenko, "24 Şubat sabahı patlamaların duyulduğu Kiev'de yaşayan büyükannemden gelen telefon ile başladı. Sabah 7'de Hostomel'de yaşayan arkadaşım Vova aradı. Rusların hava sahasını ve askeri birimleri bombaladığını penceresinden gördüğünü söyledi. Tüm arkadaşlarımı ve akrabalarımı aramaya başladım. Annem dahil birçok insan dikkatsizce işlerine gittiler. Ve annemin orada olup bizim burada olmamız ne kadar zor anlayabilirsiniz. Patlamalar tüm gün duyuldu ve insanlar bir yerlere gitmeye başladılar. 25 Şubat, çevremizdeki tüm köprülerin havaya uçurulduğu gerçeğiyle yüzleştik. Her şeyin bu kadar ciddi olacağına ve bu kadar uzun süreceğini düşünmedik bile. Sonra bize bodrumlarda saklanmamız gerektiği söylendi ve herkes sığınağı olan komşunun evine doğru koşuyordu. O günlerde ışığımız, suyumuz ve gazımız yoktu" diye konuştu.
ÇOK KORKUTUCUYDU
İlk geceyi bodrumda sığınakta geçirdiklerini kaydeden Sidorenko, "Sonrasında koşmaktan yorulduk, büyük babam var ve yaşlı olduğu için hızlı koşamadı. Bu yüzden bazen koridorda bazen de banyoda oturduk. Yastıkları, yorganları koydular ve neyin nereye uçtuğunu dinlediler. Birkaç gün içerisinde, sesin hangi taraftan ve neyin geldiğini saptayabildiler. Ayrıca evden çok uzak olmayan, daha sağlam ve güçlü başka bir sığınağımız vardı. İşte o zaman akşam bombalamaya başladıklarında, gece orada kaldık ve kaçtık. Koştuk, düştük ve tekrar koştuk, kaçtık. On tane yetişkin ve bir de çocuk vardı. O anda yaşadıklarımız hakkında, evet çok korkutucuydu. Aşağı yukarı daha sessiz, sakin olan bir gün, ailem daha sıcak bir yere gittiler ve biz de şehirden kaçma durumumuz olur diye bir bavul hazırlamaya başladık" diyen Sidorenko, 3 Mart'a kadar bodrumda kaldıklarını ve daha sonra haberleri okumak ve son gelişmelerden haberdar olmak için dışarı çıktıklarını söyledi.
CEHENNEMİ YAŞADIK
Dışarı çıktıkları 3-4 Mart gecesi patlamaların çok yoğunlaştığını ve cehennemi yaşadıklarını belirten Sidorenko, şöyle devam etti: "Sağlam ve güvenilir sığınağımızdaki duvarlar ve tavanlar titremeye, zangırdamaya başladı. 4 Mart sabahı, ayrılmaya karar verdik ama kırık parçalarla ezilen ve kapıyı sıkıştıran garajda nerede ve ne kaldığını, ne olduğunu bilmiyorduk. İki arkadaşım bizim bodruma doğru kaçtı ve bir tanesi büyükbabamın şirketinden sağlam kalan bir aracı getirdi. Sürmeye başladık. Sadece dümdüz sürüyorduk, nereye sürdüğümüz umurumuzda değildi. Sadece bu cehennemden kurtulmak istedim ve bizim şehirden 200 kilometre uzak sakin ve sessiz bir yere giderek uzaklaştık."
EVDEN AYRILDIKTAN SONRA 2 GÜN SONRA BOMBALANMIŞ
Evlerinin bombalandığını ve harabeye döndüğünü güvenli bölgeye ulaştıktan sadece 2 gün sonra haberlerden öğrendiklerini söyleyen Sidorenko, "Artık evsizdik. Fotoğraflarda ve videolarda duygu yok ama gidip kendi gözlerimizle gördüğümüzde bu taşınabilecek bir şey değil. İnsanlar hiçbir şeysiz bırakıldı. Tek kelimeyle hiçbir şey. Eve gelip eskiden olduğu gibi mutlu yaşamayı istiyoruz ama bu artık imkansız, evimiz kalmadı. Rusya'dan evimize, topraklarımıza ve Ukrayna'ya gelmelerini istemedik" dedi.