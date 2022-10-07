Nobel Barış Ddülü’ne Ukrayna savaşı damgası

Nobel Barış Ödülü dün sahiplerini buldu. 2022 Nobel Barış Ödülü, Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları kuruluşu Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi. Kazananların Belarus, Rusya ve Ukrayna'da "insanhaklarını, demokrasiyi ve barışçıl yaşamı olağanüstü bir şekilde savunduğu" kaydedildi.60 yaşındaki Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, 2020'den bu yana gözaltında tutuluyor. Belarus'taki seçim döneminde gözaltına alındı.Rusya Yüksek Mahkemesi, Aralık 2021'de insan hakları örgütü Memorial örgütünü Yabancı Ajan Yasası'nı i hlal ettiği gerekçesiyle kapattı.Rusya tarafı Kiev'de bulunan Sivil Özgürlükler Merkezi'nin ABD istihbaratı CIA ile işbirliğinde olduğunu savunuyor.