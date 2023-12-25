Noel katliamı

Katil İsrail ordusunun son katliamları Batı dünyasını da isyan ettirdi. İşgal güçleri 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 424 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu son 24 saatte ise şimdiye kadarki en ölümcül katliamlarından birini yaptı. İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki eve düzenlediği saldırılarda da en az 23 Filistinliyi öldürdü.İsrail'in son katliamlarında hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamının kadınlar ve çocuklar olduğu kaydedildi. Sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeler daha önce İsrail tarafından "güvenli yerler" olarak belirlenmişti. Dolayısıyla çok sayıda kadın ve çocuk buradaki evlerde akrabalarının yanına sığınmıştı. İşgal kuvvetlerinin katlettiklerinden biri de daha 2 haftalık olan bir bebek oldu. Gece yarısından saatler önce başlayan İsrail saldırılarının Noel sabahına kadar devam ettiğine dikkat çeken Batı medyası, özellikle Hıristiyanlar için özel öneme sahip Beytüllahim'deki baskı ve yasaklara da dikkat çekti. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise İsrail ordusunun, Filistinli direnişçiler karşısında aldığı yenilgilere tepki olarak Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik terör uyguladığını belirtti.Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa, Gazze'de gerekenin sadece ateşkes değil, soykırım savaşının sona ermesi olduğunu söyledi. Pizzaballa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğine inanılan mağaranın üzerine kurulu Mehd (Doğuş) Kilisesi'nde gece yarısı yapılan Noel ayinine başkanlık etti. Beytüllahim'de Noel kutlamaları Gazze'deki kurbanlar için iptal edilmişti. Papa Fransuva da Beytüllahim'de yaşananlara ve Filistin'deki İsrail saldırılarına dikkat çekerek "Askeri operasyonların sona ermesi için yalvarıyorum" dedi.Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Aksi takdirde yeni bir uluslararası mahkeme kurulmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının dünyanın diğer bölgelerindeki sivil katliamlarından pek farklı olmadığına işaret ederek Srebrenitsa ve Ruanda gibi Gazze'deki soykırımın da dünyanın izin vermesiyle yapıldığını dile getirdi.Popüler çevrimiçi sözlük Urban Dictionary, Israeled (İsraillenmek) kelimesini sözlüğe ekledi. Sözlükteki tanımda, "Biri senden sana ait bir şeyi paylaşmanı istediğinde ve sonra seni uzaklaştırmak için kavga ettiğinde" kullanılabilir ifadesine yer verildi. Ayrıca "Bir restoranda birisi masamı paylaşmak istedi. İzin verdim. Bir süre sonra toplantısı olduğu için beni masadan kovdu. Yani İsraillendim'' örneği yer aldı.İsraıl'ın Savaş Kabinesi, dün Mısır'ın sunduğu teklifi görüştü. Üç aşamalı teklife göre yeni ateşkes ve rehine anlaşması olacak, İsrail hava dahil tüm saldırılarını durduracak, Gazze'yi bağımsız teknokratlardan oluşan hükümet yönetecek. Katar'ın da dahil olduğu görüşmelere göre olası teknokrat hükümetinde Hamas da olacak. İsrail ise Gazze'nin kontrolünün kendilerinde olmasında yani kalıcı işgalde ısrarcı davranıyor.Gazze'nin kuzeyinde tedavi hizmetinin sürdüğü son hastane olan El Ehli Baptist de devre dışı kaldı. Artık kuzeyde aktif hastane kalmadı. Güneydeki hastanelerde ise tıbbi imkânlar yetersiz. DSÖ, hastanelere sığınan Gazzelilerin açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.ABD'DEyayınlanan New York Times gazetesindeki analizde ülkedeki üniversite kampüslerinde İsrail'in saldırılarına gösterilen tepkiler ele alındı. 1960'larda ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşta olduğu gibi günümüzde de binlerce Amerikalı öğrencinin İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ses çıkardığı kaydedildi.