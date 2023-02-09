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Giriş Tarihi: 9.2.2023 03:54

Norveç Adalet Bakanı'ndan "TikTok" özrü

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, resmi cep telefonunda TikTok uygulamasını kullandığı için özür diledi. TikTok'u telefonundan yaklaşık 1 ay sonra sildiğini söyleyen Mehl, "Telefonumda TikTok olduğu gerçeğine dair daha açık olmalıydım" dedi

AA
Norveç Adalet Bakanı’ndan TikTok özrü

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, resmi cep telefonunda TikTok uygulamasını kullandığı için özür diledi.

Enger Mehl, mecliste yaptığı konuşmada, resmi hizmette kullandığı cep telefonuna geçen yıl sonbaharda TikTok uygulamasını indirdiğini açıkladı.

TikTok'u telefonundan yaklaşık 1 ay sonra sildiğini söyleyen Enger Mehl, muhalefet milletvekillerinin uygulamayla ilgili geçmişteki sorularına atıfta bulunarak, "Telefonumda TikTok olduğu gerçeğine dair daha açık olmalıydım." dedi.

29 yaşındaki Bakan Enger Mehl, konunun bu şekilde gelişmesinden dolayı özür diledi.

Diğer yandan eski Norveç Başbakanı Erna Solberg, güvenlik yasalarından sorumlu olan Adalet Bakanı'nın resmi cep telefonuna TikTok uygulamasını indirmesinin "aptalca" olduğunu söyledi.

Norveç'te yayın yapan Dagbladet gazetesinin Eylül 2022'deki haberinde, Enger Mehl'in TikTok paylaşımlarında resmi işleriyle ilgili fotoğraf ve videoların da yer aldığı belirtilmişti. Bu durum, Çinli yetkililerin, ülkede hassas bilgi ve hükümet faaliyetlerine ulaşabileceğine dair endişelere neden olmuştu.

Enger Mehl şubatta verdiği bir röportajda, bakanlık yetkilileriyle istişare ettikten sonra resmi hizmette kullandığı cep telefonuna TikTok indirdiğini kabul etmişti.

Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor.

ABD'nin bazı eyaletlerinde, resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı. ABD'de Temsilciler Meclisi de üyeleri ve çalışanlarının resmi hizmetler için kullandığı cihazlara TikTok'un indirilmesine yasak getirmişti.

Hindistan da daha önce TikTok'u yasaklamıştı.

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Norveç Adalet Bakanı'ndan "TikTok" özrü
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