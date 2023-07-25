Norveç, ülkedeki bakanlıklara siber saldırı düzenlendiğini duyurdu

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, siber saldırı düzenlenen 12 bakanlığın, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle e-posta ya da diğer mobil hizmetlere erişiminin olmadığı belirtildi.

Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sigbjorn Gjelsvik basın açıklamasında, siber saldırıları "ciddiye aldıklarını" ifade etti.

Gjelsvik, Norveç Hükümeti Güvenlik ve Hizmet Biriminin (DSS) durumu yakından takip ettiğini ve tedbirler aldığını bildirdi.

DSS Başkanı Erik Hope, "saldırının arkasında kimin olduğu ve boyutu hakkında konuşmak için erken olduğunu" kaydetti.

Norveç hükümetine karşı daha önce de siber saldırılar gerçekleşmişti.