Norveç’te içki yasağı! Artık izin verilmeyecek…

Koronavirüs salgınında son haftalarda dünyayı yeni bir endişe dalgasına sürükleyen Omicron varyantı, Norveç'te de alarm seviyesinin artmasına neden oldu.

İÇKİ YASAK OLACAK

Güney Afrika'da görülmesinin ardından birçok ülkeye yayılan Omicron varyantı, Norveç'te de tedbir seviyesini artırdı. Norveç hükümeti, şimdiye dek kaydedilen 1,176 Omicron vakasının ardından önlem paketini açıkladı.