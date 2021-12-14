Norveç’te içki yasağı! Artık izin verilmeyecek…

Koronavirüs salgınında son haftalarda dünyayı yeni bir endişe dalgasına sürükleyen Omicron varyantı, Norveç'te de alarm seviyesinin artmasına neden oldu.
İÇKİ YASAK OLACAK
Güney Afrika'da görülmesinin ardından birçok ülkeye yayılan Omicron varyantı, Norveç'te de tedbir seviyesini artırdı. Norveç hükümeti, şimdiye dek kaydedilen 1,176 Omicron vakasının ardından önlem paketini açıkladı.
Buna göre, yaklaşan tatil döneminde insanların restoran, bar gibi yüksek sosyal temasa neden olan mekanlara gitmesinin tehlikeli olduğunu duyuran Norveç hükümeti, buralardaki içki satış ve servislerini durdurduğunu açıkladı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr, yaptığı resmi açıklamada, "Restoran, bar ve otellerde içki içmenin yasaklandığı" ifadelerini kullandı.
Bu yasağın 4 hafta boyunca geçerli olacağını belirten Gahr, yasağın temel nedeninin içki içilen koşulların sosyal mesafe kurallarına uymaması olduğunu aktardı.
Hükümetin ilerleyen günlerde diğer sosyal aktivitelerle ilgili yeni kısıtlamaları duyurması bekleniyor.