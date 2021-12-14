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Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:25 Son Güncelleme: 14.12.2021 16:34

Norveç’te içki yasağı! Artık izin verilmeyecek…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Norveç’te içki yasağı! Artık izin verilmeyecek…

Norveç’te son dönemde artan koronavirüs vakaları, yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Son haftalarda ülkede tespit edilen Omicron varyantı vakalarının sayısının endişe veren biçimde yükselmesinin ardından hükümetin aldığı ilk önlem, içki yasağını başlatmak oldu.

Koronavirüs salgınında son haftalarda dünyayı yeni bir endişe dalgasına sürükleyen Omicron varyantı, Norveç'te de alarm seviyesinin artmasına neden oldu.

İÇKİ YASAK OLACAK

Güney Afrika'da görülmesinin ardından birçok ülkeye yayılan Omicron varyantı, Norveç'te de tedbir seviyesini artırdı. Norveç hükümeti, şimdiye dek kaydedilen 1,176 Omicron vakasının ardından önlem paketini açıkladı.

Buna göre, yaklaşan tatil döneminde insanların restoran, bar gibi yüksek sosyal temasa neden olan mekanlara gitmesinin tehlikeli olduğunu duyuran Norveç hükümeti, buralardaki içki satış ve servislerini durdurduğunu açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr, yaptığı resmi açıklamada, "Restoran, bar ve otellerde içki içmenin yasaklandığı" ifadelerini kullandı.

Bu yasağın 4 hafta boyunca geçerli olacağını belirten Gahr, yasağın temel nedeninin içki içilen koşulların sosyal mesafe kurallarına uymaması olduğunu aktardı.

Hükümetin ilerleyen günlerde diğer sosyal aktivitelerle ilgili yeni kısıtlamaları duyurması bekleniyor.

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Norveç’te içki yasağı! Artık izin verilmeyecek…
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