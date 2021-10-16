Norveç’te oklu saldırı kurbanlarının kimlikleri belirlendi

SALDIRGANIN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Omholt, "Saldırganın İslam'ı seçtiği bize söylendi. Elimizdeki önemli bilgilere göre, saldırganın İslam'a geçmesi ciddi değil. İslam'ın kurallarını takip etmediği ve uygulamadığı için böyle bir sonuca vardık. Bundan dolayı da saldırganın din için bu saldırıyı yaptığı üzerinde durmuyoruz." dedi.