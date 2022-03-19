Norveç’te yere çakılan NATO uçağı için flaş açıklama! Ölü sayısı belli oldu

4 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Düşen uçakta 4 kişinin bulunduğunu belirten JRCC, uçağın bir eğitim tatbikatında olduğunu ve normal şartlarda yerel 18.00 sularında iniş yapmasının gerektiğini kaydetti.

Bölgede hava koşullarının kötü olduğunu ve daha da kötüleştiğini belirten JRCC, "Uçak yere çakıldı" ifadelerini kullandı.

Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, yapılan aramaların ardından uçağın enkazına ulaşıldığını ve uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebatın öldüğünü söyledi.