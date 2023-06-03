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Giriş Tarihi: 4.6.2023

‘Norveç’teki sistem aileleri parçalıyor’

‘Norveç’teki sistem aileleri parçalıyor’
İNSAN hakları savunucularından Marius Reikeras, Norveç'teki çocuk koruma sistemi nedeniyle göçmen ailelerin parçalandığını dile getirdi. Reikeras, Norveç'teki çocuk koruma sistemi nedeniyle göçmen aileler başta olmak üzere birçok çocuğun çoğunlukla kültürel farklılık kaynaklı gerekçelerle yuvalarından koparıldığını belirtti. Ülkede yıllardır bilinçli şekilde insan hakları ihlali yapıldığını ileri süren Reikeras, yetkililerin diğer ülkelerin kültürel farklılıklarını tanımak veya kabullenmek için herhangi bir çabalarının olmadığını savundu.
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‘Norveç’teki sistem aileleri parçalıyor’
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