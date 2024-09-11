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Giriş Tarihi: 11.9.2024 14:15 Son Güncelleme: 11.9.2024 14:25

Norveç’ten flaş Türkiye kararı! Savunma sanayi kısıtlamaları sona erdi

Norveç, Türkiye'ye karşı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

AA
Norveç’ten flaş Türkiye kararı! Savunma sanayi kısıtlamaları sona erdi

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Keçeli, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'ın karardan memnuniyet duyduğunu belirten Keçeli, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını kaydetti.

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Norveç’ten flaş Türkiye kararı! Savunma sanayi kısıtlamaları sona erdi
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