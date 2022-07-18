Norveç’ten Türk SİHA kampanyası

Ukrayna'ya teslim edilmek üzere düzenlenen Bayraktar TB2 bağış kampanyaları Norveç'e de taşındı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı. Polonya'da aynı amaçla açılan kampanya ise sürüyor. Söz konusu kampanyaların uyandırdığı ilgi ve başarı bir yenisini getirdi. Norveç'te, Ukrayna ile dayanışma amacıyla Bayraktar TB2 alımına yönelik bağış kampanyası başlatıldı. Her Norveçliden 10 krondan az kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilen kampanyada, 250 krondan fazlasını veren ilk bin kişiye bağışlanacak hava aracının ismini belirleme olanağı sağlanacak. Kampanya kapsamında 55 milyon kron (yaklaşık 5.5 milyon dolar) toplanması hedefleniyor.