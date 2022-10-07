‘Nükleer Armageddon’ riski en yüksek seviyede

RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken nükleer savaş riskine dair açıklamalar da geliyor. Rusya'dan yapılan tehditlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Biden, nükleer "Armageddon" riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi. Biden, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'da yaşanan aksiliklerden sonra taktik nükleer silah kullanmaktan söz ederken "şaka yapmadığını" ifade etti. Biden, "Nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var" dedi.