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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Nükleer denizaltı belgeleri bar tuvaletinde bulundu

Nükleer denizaltı belgeleri bar tuvaletinde bulundu
Birleşik Krallık Kraliyet Donanması, HMS Anson nükleer denizaltısına ilişkin resmi belgelerin ülkenin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde Wetherspoons isimli bir barın tuvaletinde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İngiltere'nin The Guardian Gazetesi'nin aktardığına göre, 'Avcı Katili' (Hunter Killer) olarak bilinen ve 1.3 milyar sterlin (25 milyar TL) değerindeki HMS Anson nükleer denizaltılarından birinin nasıl çalıştığına ilişkin 'hassas' resmi belgeler, Cumbria'daki Wetherspoons Pub'ın tuvaletlerinde bulundu. The Sun Gazetesi'nin olayı duyurmasının ardından, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması iddiaları soruşturduklarını açıkladı.
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Nükleer denizaltı belgeleri bar tuvaletinde bulundu
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