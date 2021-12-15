"O ben değilim" diyen Elon Musk, dünyanın en zengin ismini açıkladı

Teknoloji girişimcisi Elon Musk son günlerde Mars'a yoğunlaşmış durumda. Verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan Musk, "İnsanların istedikleri mala veya hizmete erişebildiği bir ütopya varsa, orada herkes için bolluk vardır" dedi.
PUTİN'İ ÖRNEK GÖSTERDİ
Dünyanın en zengin kişisi olma ünvanına sahip olmasıyla ilgili de konuşan Musk, kendini o kadar zengin hissetmediğini söyleyerek Rusya lideri Vladimir Putin'i örnek gösterdi.
"BEN ÜLKELERİ İSTİLA EDEMEM"
Musk, "Bence bazı egemen güçler var, bilirsiniz. Başkan Putin'in benden çok daha zengin olduğunu düşünüyorum. Ben ülkeleri filan istila edemem" dedi.