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Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:13 Son Güncelleme: 15.12.2021 13:20

"O ben değilim" diyen Elon Musk, dünyanın en zengin ismini açıkladı

O ben değilim diyen Elon Musk, dünyanın en zengin ismini açıkladı

SpaceX'in kurucusu teknoloji devi Elon Musk, dünyanın en zengin insanı olma ünvanıyla ilgili konuşarak, "Kendimi o kadar zengin hissetmiyorum. Bence bazı egemen güçler var. Putin benden çok daha zengin" dedi.

Teknoloji girişimcisi Elon Musk son günlerde Mars'a yoğunlaşmış durumda. Verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan Musk, "İnsanların istedikleri mala veya hizmete erişebildiği bir ütopya varsa, orada herkes için bolluk vardır" dedi.

PUTİN'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Dünyanın en zengin kişisi olma ünvanına sahip olmasıyla ilgili de konuşan Musk, kendini o kadar zengin hissetmediğini söyleyerek Rusya lideri Vladimir Putin'i örnek gösterdi.

"BEN ÜLKELERİ İSTİLA EDEMEM"

Musk, "Bence bazı egemen güçler var, bilirsiniz. Başkan Putin'in benden çok daha zengin olduğunu düşünüyorum. Ben ülkeleri filan istila edemem" dedi.

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"O ben değilim" diyen Elon Musk, dünyanın en zengin ismini açıkladı
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