O sığınağa girdik

Rusya'nın önceki gün füzeyle vurduğu Ukrayna
'nın NATO
sınırındaki Lviv
kentinde en son 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan sığınakların açılması bölgede artan tansiyonun en büyük göstergesi oldu. Imeni Ivana Franka Parkı
'ndaki tarihi sığınaklardan birine girdik. En son yaklaşık 80 yıl önce kullanılan sığınaklar, şehrin merkezinde birçok noktada yer alıyor.
Uzun yıllardır toprağın altında kalan sığınakların bir kısmı iş makineleriyle bir kısmı ise gönüllüler tarafından kazılarak açıldı. Temizliği yapılan sığınaklar kullanıma hazır hale getirilirken, park içerisindeki alanlara "Sığınak" yazıları asılarak herhangi bir tehlike anında Ukraynalılara yönlendirme yapılacak. Herhangi bir bombardıman sırasında yüzlerce kişinin kalabileceği sığınaklar oldukça iyi korunmuş. Sığınaklar 2. Dünya Savaşı'nda 1939 yılında Almanya
'nın saldırıları sırasında Lviv'li öğrenciler tarafından kazılmıştı.