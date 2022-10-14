Odun altından değerli oldu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Almanya'da enerji krizine neden olması, kış kapıyı çaldığında alternatif ısınma kaynağı olan odun fiyatlarında patlamaya yol açtı. Daha geçen yıl tonu 184 euro olan yakacak odun fiyatı, yapı marketlerde 518 euroya ulaştı. 21 Aralık 2021 günü yarım altının 181 euroya tekâbül eden fiyatı ise günümüzde 178 euro oldu. Odunda 1 yılda değer kazancı da yüzde 181 oldu.Odun üzerinden de dolandırıcılık türedi. Dolandırıcılar, sahte internet sayfaları hazırlayıp, odunu çok ucuz fiyata göstererek vatandaşları dolandırmaya başladı. Ülkenin güneyinde bulunan Allgaeu bölgesine bakan Schwaben Süd/ West Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları söz konusu dolandırıcılığa karşı uyardı. Dolandırıcıların sayfalarda, 'Uygun fiyata satın alın' veya 'Ormandan yeni kesilmiş en iyi yakacak odun' diye reklam yaptığı belirtildi. Yakacak odun fiyatının 200 euroya dayandığı günlerde ormanlık alanlardan tomruk hırsızlığı da başladı.