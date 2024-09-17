Oğluna sarılıp ölüme gitti

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde'de cumartesi günü bir evde çıkan yangında ölen anne ve oğlunun kimlikleri belli oldu. Yangında Emine Çoban ile 4 yaşındaki oğlu Umut Can'ın birbirlerine sarılmış halde öldüğü kesinleşti. Eşi ve oğlunu yitiren Eyüp Çoban, işten eve dönerken haber aldığını dile getirdi ve kundaklama şüphesi de bulunan yangın için "Bu yangın iyice araştırılsın" dedi.Acılı baba, "Berlin'deydim, eve dönüyordum. Eberswalde'de tren istasyonunda indim, otobüs bekliyordum, geç olunca 'Yürüyerek eve geçeyim' dedim. Yoldayken bir arkadaş aradı, evde yangın olduğunu söyledi. Koşa koşa geldim, eve girmek istedim ama polis ve itfaiye bırakmadı. Çocuğumun ismini verdim, ama kurtarılanlar arasında yoktu. Allah kimseye evlat acısı vermesin" diye konuştu.