Öğrenciler kazanmaya başladı

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde 16 Nisan'da başlayan Filistin'e destek eylemleri dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. Princeton Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Filistin halkının kıtlığa mahkûm edilmesine tepki olarak açlık grevine başlarken Evergreen Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı öğrenciler, üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirdi. Buna göre, Evergreen Üniversitesi, Gazze'de ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve bölgeye insani yardımın genişletilmesini talep ettiğini ifade eden bir bildiriyi paylaşacak. ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders ise Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilerin yanında olduğunu söyledi. Öte yandan Avustralya, Fransa, İngiltere ve Meksika'dan sonra Filistin'e destek gösterileri Küba'ya da sıçradı. Küba'daki öğrenciler başkent Havana'da bulunan Havana Üniversitesi'nde Filistin'e destek için toplandı. Gazze'de ateşkese varılması çağrısında bulunan yüzlerce öğrenci, ABD'deki üniversitelerde öğrenci ve profesörlere yönelik polis baskısını da eleştirdi.