Öğrencilerin adresi artık İngiltere değil Türkiye

Türkiye,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk, orta ve lisede öğrenim gören 50 bine yakın öğrenci ile 5 binden fazla öğretmene kucak açtı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) KKTC'deki eğitimin niteliğini yükseltmek, başarılı öğrencilerin Türkiye'deki okullarda da öğrenim görmesini sağlamak ve öğretmenlerin gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalara başladı. Ortak yapılacak projelerin başında "Kardeş Okul" koordinesi yer alıyor. SABAH'a konuşan MEB kaynakları, "KKTC'den Türkiye'ye gelip okuyan öğrenciler var. Ancak bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Çünkü çoğunlukla İngiltere'ye gidiyorlar" dedi.