Okların hedefinden Biden mı var? El Salvador lideri Bukele’den ABD’yi çok kızdıracak sözler

TRUMP'I SUÇLADI

İngilizce olarak yaptığı paylaşımında Bukele, "Evet, suçla mücadele için ABD hükümetinden destek aldık ancak bu, (eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi altındaydı. Artık sadece çeteleri ve onların 'medeni özgürlüklerini' destekliyorlar." ifadesini kullandı.