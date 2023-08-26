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Giriş Tarihi: 27.8.2023

Oksijensiz kaldık

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Oksijensiz kaldık
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi'nin otopark yapamadığı Abbasağa Parkı'nı sistematik kıyımla kurumaya bırakmasını, 4 çınar ağacını bahanelerle kökünden kesmesini, parkın içindeki fıskiyeleri çalıştırmamasını Türkiye SABAH'ın manşetiyle öğrenmişti. Abbasağa Parkı'nın eskiden olduğu gibi yeşil haline yeniden kavuşmasını isteyen semt sakinleri, belediyeye isyanlarını SABAH aracılığıyla dile getirdi.



Abbasağa Parkı'nı sık sık kullanan ve köpeğini gezdiren ev hanımı Hanife Çınar, "Ben sık sık parka gelerek hayvanımı gezdiriyor, bir nefes alıyorum. Bu park oksijen kaynağımız fakat son aylarda bakımsızlığı beni rahatsız ediyor. Belediye, parkı kaderine terk etti" dedi. Adıyaman'daki depremin ardından İstanbul'da Beşiktaş'ta yaşamaya başlayan Hüseyin Tormuş, "Belediyenin bakım yapması şart. Oksijensiz kaldık" diye konuştu.
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Oksijensiz kaldık
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