Okul katliamı: 60 ölü

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Rus güçleri tarafından vurulan okulda 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gayday, "Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında bina yıkıldı ve yangın çıktı. 7'si yaralı 30 kişi enkaz altından çıkartıldı. Büyük olasılıkla enkaz altında bulunan 60 kişi yaşamını yitirdi" bilgisini paylaştı. Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.