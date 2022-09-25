Okula boş beslenme çantasıyla gidiyorlar

Pandemı sonrası Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa karanlık günler geçiriyor. Enerji kriziyle boğuşan kıta ülkeleri peş peşe tasarruf paketleri açıklarken bazı ülkeler açlık kriziyle boğuşuyor. Hayat pahalılığı nedeniyle çok sayıda protestoya sahne olan İngiltere'de okula giden çocukların aç dolaştığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesi "İngiltere'deki okullar, aç çocuklarda görülen 'yürek parçalayıcı' açlık krizine karşı uyardı" başlıklı bir haber yayınladı. Okul müdürlerinin raporlarına göre 'çocuklar açlıktan kırılıyor'. Habere göre, okul müdürleri, hükümeti, artan kriz nedeniyle okulları kaderine terk etmekle suçluyor. Londra'nın Lewisham bölgesindeki bir okulda, 'boş beslenme çantasıyla' okula gelen bir çocuk tespit edildi. Çocuğun, utandığı için boş beslenme çantasından yemek yiyormuş gibi yaptığı belirtildi. Chefs in Schools'un müdürü Naomi Duncan ise, "Çok aç oldukları için okullarda silgi yiyen çocukların olduğunu duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Haberde, artan enerji maliyetleri nedeniyle ailelerin evlerini ısıtmak ya da yiyecek almak konusunda seçim yapmak zorunda kaldığı vurgulandı.