Okuldaki çocuklara füze yağdırdı

Gazze Şeridi'ne yine ölüm yağdıran terör devleti İsrail, son 24 saatte çoğu cocuk 50 masumu daha katletti. İki okula yönelik füze saldırısında 30 kişiyi öldürdü. Okula sığınanların çoğu çocuktu. Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde bulunan Filistinlilerin kaldığı çadırlar da hedef alındı. En az 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.Yine aynı bölgede İsrail savaş uçaklarının Filistinlilere ait iki evi bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Han Yunus ile Zeytun, Tel el-Hava ve Sabra mahalleleri de önceki gece boyunca bombalandı. İsrail savaş gemileri de kıyıdaki Filistinlilerin evlerine saldırdı. Bir aracın hedef alındığı saldırıda da 3 kişi öldü. İsrail ordusu ayrıca, Refah kentinde yer alan Suudi Mahallesi'ni de askeri araçlarla baskın düzenleyerek yoğun ateş altına aldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda 16 bin 500'ü çocuk, 11 bini kadın olmak üzere 39 bin 550 sivil öldü, 91 bin 280 kişi yaralandı.