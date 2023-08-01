Okullarda cep telefonu yasağına UNESCO’dan destek

Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan, Çin ve ABD'de (kısmen) okullarda akıllı telefon kullanım yasaklanması, en son Finlandiya ve Hollanda'da da gündeme gelmişti. SABAH, "Avrupa, okullarda telefonu yasaklıyor" başlıklı haberiyle konunun Türkiye'de de konuşulmasını sağladı. Öğrencilerin dikkatini dağıtması ve becerilerini zayıflatması gerekçesiyle alınan okulda kullanım yasağı kararı için Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO tarafından açıklanan bir raporda, okullarda akıllı telefon kullanımının yasaklanması talep edildi. UNESCO'nun raporuna göre aşırı cep telefonu kullanımı düşük eğitim performansıyla doğrudan bağlantılı. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Dijital devrim ölçülemez bir potansiyele sahiptir, ancak toplumda nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair uyarılar dile getirildiği gibi eğitimde kullanılma şekline de benzer bir dikkat gösterilmelidir" dedi.