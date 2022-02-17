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Giriş Tarihi: 17.2.2022 14:41 Son Güncelleme: 17.2.2022 15:04

Olası bir Rusya-Ukrayna savaşı için Kremlin'den ilk sinyal! "Sınırlarımıza yakın yerlerde..."

AA
Olası bir Rusya-Ukrayna savaşı için Kremlin’den ilk sinyal! Sınırlarımıza yakın yerlerde...

Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklamalar peş gelemye devam ediyor. Bir son dakika bilgisine göre ise Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Donbas'taki gerginliğin arttığına dikkat çekip, “Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir". Rusya'nın olası bir Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili verdiği bu ilk sinyal endişe yarattı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbas'taki gerginliğin son günlerde arttığına işaret ederek "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir." dedi. Peskov, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki temas hattında Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlalleri nedeniyle birbirlerini suçlamasını değerlendirdi.

"KİMSE UKRAYNA'NIN SALDIRI POTANSİYELİNDEN BAHSETMİYOR"

Rusya'nın Ukrayna sınırında büyük bir saldırı potansiyelini elinde tuttuğuna dair haberler okuduklarını söyleyen Peskov, "Hiç kimse, Batı'nın tek bir temsilcisi bile, Ukrayna'nın temas hattındaki büyük saldırı potansiyelinden bahsetmiyor. Son günlerde yoğunlaşan kışkırtıcı eylemlerle birlikte, bu son derece tehlikeli bir durum oluşturuyor." diye konuştu.

ORTAKLAŞA GÖRÜŞME

Peskov, Donbas'ta çatışma riskinin arttığına işaret ederek "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir. Ancak buna rağmen sorumlu bir yaklaşımla ortaklarımızla görüşmeyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"ÇOK FAZLA TARİH DUYDUK"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik çok sayıda açıklama yapıldığını anımsatan Peskov, "Sizlerle (olası Ukrayna işgali) çok fazla tarih duyduk. Bunların hepsi sahte çıktı. Batılı ülkelerin, ABD ve NATO'nun, gerginliğin daha da tırmanmasına karşı Kiev'deki yetkilileri uyarmak için tüm etkilerini kullanmalarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ALACAK BİR SÜREÇ"

Peskov, Ukrayna sınırına ilave asker konuşlandırdıklarına yönelik iddiaları da reddederek, "Rus askerleri daimi üslerine dönüyorlar ancak bu zaman alacak bir süreç." dedi.

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Olası bir Rusya-Ukrayna savaşı için Kremlin'den ilk sinyal! "Sınırlarımıza yakın yerlerde..."
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