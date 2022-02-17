Olası bir Rusya-Ukrayna savaşı için Kremlin'den ilk sinyal! "Sınırlarımıza yakın yerlerde..."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbas'taki gerginliğin son günlerde arttığına işaret ederek "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir." dedi. Peskov, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki temas hattında Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlalleri nedeniyle birbirlerini suçlamasını değerlendirdi.

"KİMSE UKRAYNA'NIN SALDIRI POTANSİYELİNDEN BAHSETMİYOR"

Rusya'nın Ukrayna sınırında büyük bir saldırı potansiyelini elinde tuttuğuna dair haberler okuduklarını söyleyen Peskov, "Hiç kimse, Batı'nın tek bir temsilcisi bile, Ukrayna'nın temas hattındaki büyük saldırı potansiyelinden bahsetmiyor. Son günlerde yoğunlaşan kışkırtıcı eylemlerle birlikte, bu son derece tehlikeli bir durum oluşturuyor." diye konuştu.