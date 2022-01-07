Olayların arkasında kim var? Kazakistan Ankara Büyükelçisi’nden önemli açıklamalar

ŞU ANDA DURUM KONTROL ALTINDA

Olayların yatışması ile ilgili de açıklama yapan Saparbekuly, "Az önce Cumhurbaşkanı bir seslenişte bulundu ve şunu ifade etti: Kazakistan'ın bütün şehirlerinde anayasal düzen sağlandı. Herhangi bir devlet kurumu teröristlerin elinde değil. Şu anda Almata'da askeri operasyonlar devam ediyor. Diğer şehirlerde de asayiş sağlandı. Bizim için en kritik nokta Almata. Buraya da silah sokmaya çalışan terörist gruplar var.

Cumhurbaşkanımızın belirttiğine göre şehre girmeye çalışan haydutların sayısı 20 bin. Bu nedenle OHAL ilan edilmesi ve halkın protestoların gerçek yüzünü görmesi ve sokaklardan çekilmesi ve güvenlik güçlerine izin verip işlerini yapmasını sağlaması önem verdiğimiz noktalar. Öncelikle insanlarımızın can güvenliği sağlamak istiyorlar." sözlerine yer verdi.

"HER ŞEY ŞEFFAF"

Ülkeye giden Barış Güçleri'nin yasal anlaşmalarla desteklendiğini söyleyen Büyükelçi, "Kazakistan hür ve güçlü bir devlet. Bugüne kadar ülkesi ve bölgesinde uluslarası alanda inisiyatif kullanarak çeşitli kararlar aldı. Bugünkü önemli noktada da o kararları kendisi için aldı. Biz kolektif anlaşmalar teşkilatının kurucu üyesiyiz. Üye ülkere yapılan terör saldırılarında bizden yardım isteyebiliriz. Biz de bölgesel iş güvenliği çerçevesinde bu hakkımızı kullandık. Ülkeye gelenler Barış gücüdür. Barış gücünün yetki ve görev alanları bellidir. Anlaşma gereğince her şey net. Şu anda bu Barış gücü, Kazakistan'ın önemli noktalarını koruma görevini üstlenecektir. Bunun dışında Kazaksitan'ın yerel polisi Almata'da teröre karşı mücadele edecek. Bu nedenle spekülasyonlara yer vermiyoruz, her şey anlaşma gereği" sözlerine yer verdi.