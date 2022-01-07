Olayların arkasında kim var? Kazakistan Ankara Büyükelçisi’nden önemli açıklamalar

Kazakistan'da yaşanan olayların ardından Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparkebuly, A Haber'in canlı yayınına katıldı. Bir terör saldırısı ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Büyükelçi Saparbekuly, "Cumhurbaşkanımız bu durumla ilgili daha önce de açıklamada bulunmuştu. Terör saldırırlarının tamamı organize koordineli bir şekilde yapılıyor. Yurt dışında silah eğitimi almış yabancı unsurların da içinde olduğu belirtildi. Burada hem yerel teröristlerin hem de yurt dışı kaynaklı teröristlerin yer aldığını söylemek gerek" dedi.
"KOMİSYON ARAŞTIRMA YAPIYOR"
Büyükelçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
"Son zamanlarda bana birçok soru geldi. İşin içinde hangi aktörler hangi ülkeler var diye. Biz bu olayların arkasında kimin olduğunu araştırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi başsavcılık, istihbarat teşkilatı, emniyet müdürlüğü koordinesinde bir komisyon araştırma yapıyor.
"ARAŞTIRMALAR HIZLI BİR BİÇİMDE SONUÇLANACAK"
Kesin olarak şu durumda olayların arkasında şu veya bu durumlar var demek doğru olmaz. Böyle bir ihtimale bakıldığında gerekli araştırma ve soruşturmalar çerçevesinde alınan bilgiler etrafında net bir resim ortaya çıkacaktır. Öncelikli hedefimiz Almata'daki güvenliği sağlayarak teröristleri bertaraf etmek. Çok hızlı bir biçimde araştırmalar sonuçlanacaktır."
SOSYAL MEDYA UYARISI
2019 yılında görevinden istifa eden Nursultan Nazarbayev ile ilgili gelen soruya da cevap veren Büyükelçi şu sözleri sarf etti:
"Spekülasyonlara inanmamak lazım, sosyal medyada kurucu cumhurbaşkanı ile ilgili dolaşan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Kazakistan içindeki çatışma yalnızca sokakta değil, ekonomik elitler ve devlet bünyesinde de böyle bi algı varmış gibi oluşturulamya çalışılıyor. Bu nedenle Türk kamuoyu yalnızca resmi kaynaklardan gelen haberlere güvenmeli."
ŞU ANDA DURUM KONTROL ALTINDA
Olayların yatışması ile ilgili de açıklama yapan Saparbekuly, "Az önce Cumhurbaşkanı bir seslenişte bulundu ve şunu ifade etti: Kazakistan'ın bütün şehirlerinde anayasal düzen sağlandı. Herhangi bir devlet kurumu teröristlerin elinde değil. Şu anda Almata'da askeri operasyonlar devam ediyor. Diğer şehirlerde de asayiş sağlandı. Bizim için en kritik nokta Almata. Buraya da silah sokmaya çalışan terörist gruplar var.
Cumhurbaşkanımızın belirttiğine göre şehre girmeye çalışan haydutların sayısı 20 bin. Bu nedenle OHAL ilan edilmesi ve halkın protestoların gerçek yüzünü görmesi ve sokaklardan çekilmesi ve güvenlik güçlerine izin verip işlerini yapmasını sağlaması önem verdiğimiz noktalar. Öncelikle insanlarımızın can güvenliği sağlamak istiyorlar." sözlerine yer verdi.
"HER ŞEY ŞEFFAF"
Ülkeye giden Barış Güçleri'nin yasal anlaşmalarla desteklendiğini söyleyen Büyükelçi, "Kazakistan hür ve güçlü bir devlet. Bugüne kadar ülkesi ve bölgesinde uluslarası alanda inisiyatif kullanarak çeşitli kararlar aldı. Bugünkü önemli noktada da o kararları kendisi için aldı. Biz kolektif anlaşmalar teşkilatının kurucu üyesiyiz. Üye ülkere yapılan terör saldırılarında bizden yardım isteyebiliriz. Biz de bölgesel iş güvenliği çerçevesinde bu hakkımızı kullandık. Ülkeye gelenler Barış gücüdür. Barış gücünün yetki ve görev alanları bellidir. Anlaşma gereğince her şey net. Şu anda bu Barış gücü, Kazakistan'ın önemli noktalarını koruma görevini üstlenecektir. Bunun dışında Kazaksitan'ın yerel polisi Almata'da teröre karşı mücadele edecek. Bu nedenle spekülasyonlara yer vermiyoruz, her şey anlaşma gereği" sözlerine yer verdi.
NE KADAR KALACAKLARINA KAZAKİSTAN DEVLETİ KARAR VERECEK
Büyükelçi aynı zamanda Barış gücünün ne kadar süre ülkede kalacağının karar hakkının Kazakistan'a ait olduğunu belirtti. Dün Barış gücü teşkilatının sözlerine de atıf yapan Büyükelçi, "Barış gücü teşkilatının da açıklaması spekülatif haberlere karşı bir açıklık niteliğinde" dedi.
'BATI'NIN FANTEZİSİ'
Batı'nın "Rusya girdiği yerlerde kalır" ifadesine de sert çıkan Saperbekuly, "Kazakistan'ın en büyük komşusu Rusya'dır. Kazakistan ile Rusya arasındaki iş birliği herhangi ülkeler arasındaki iş birliği gibi değil. Yoğun etkileşimler içindeyiz. Neden Rusya bu iyi ilişkileri zedelemek istesin? Zaten Rusya ile hali hazırda pek çok ortak çalışmamız var. O nedenle böyle bir ihtimale yer vermek doğru değil. Bu ifadeler aramızdaki dostluğu bozmaya yönelik bir manipülasyona hizmet ediyor. Biz iş birliği içindeyiz. Bunlar temelsiz birer fantezi. Rusya ile anlaşmazlığımız yok." dedi.
TÜRKİYE'YE ÇAĞRI
Türk kamuoyuna da çağrıda bulunan Büyükelçi, "Türk kamoyuna duyuru yapmak istiyorum: Böyle durumlara alet olup Kazakistan'da işlerin kızışmasına sebep olmayın. Çünkü teröristlerin amacı bir Rus karşıtlığı oluşturup kaosu ateşlemek. Böyle bir durumda Kazakistan'da yine olaylar bulur. Bu nedenle Türk kamuoyundan bunlara alet olmamasını istiyoruz" dedi.
TOPLANTIDAN BEKLENTİLERİ NE?
Türk Devletler Teşkilatı'nın toplantısından beklentisini de açıklayan Saparbekuly, "Türk Devletler Teşiklatı'nda Kazakistan her daim ön planda olmuştur. Daha önce de nasıl iş birliği gösterildiyse anı iş briliğinin önümüzdeki toplantıda da olacağına inanıyoruz" dedi.
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