Ölen askeri kilisede diz çökerek karşıladılar

Ukrayna Herson yakınlarındaki Nova Kahovka'da Rusya tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Ukrayna ordusu askeri Igor Fedorchuk (38), Lviv'deki Peter ve Paul Kilisesinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında toprağa verildi. Lviv Ulusal Opera ve Bale Tiyatro Meydanında bulunan Peter ve Paul Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Lvivliler, 38 yaşındaki Fedorchuk'un cenazesini diz çökerek karşıladı.

Törene katılan Fedorchuk'un yakınları ve silah arkadaşları duygusal anlar yaşarken, tören öncesinde konuşan ölen askerin ağabeyi Yurij Fedorchuk, doğalgaz ve benzin endişesi duyan Avrupa ülkelerini sessiz kalmakla suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ırkçılık ve faşistlik yaptığını belirten Fedorchuk, herkesin sustuğunu kaydederek, "Konuşmaktan mı korkuyorlar? Ben korkmuyorum ve konuşacağım. Başıma neler geleceğini bilmiyorum ama konuşacağım" diye konuştu.

"BU SAVAŞ 8 YILDIR DEVAM EDİYOR"

Ukrayna'nın şu anda zor bir dönemden geçtiğini anlatan Fedorchuk, "Savaş devam ediyor. Ukrayna halkı, kültürü ve tarihi tam anlamıyla bir yıkımla karşı karşıya. Aslında bu savaş 1 ay önce başlamadı, 8 yıldır sürüyor" ifadelerini kullandı.