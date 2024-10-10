Ölen çocuklarını kıyafetlerinden teşhis ediyorlar

Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'nde bir yıldır sürdürdüğü soykırımla yetinmiyor. İşgal ordusu ekim ayının başından itibaren yeni bir etnik temizlik planını devreye soktu. Dünyanın Lübnan'a odaklanmasıyla birlikte İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri sürgün etmek için harekete geçti. Bir yıldır yoğun bombardımanla ile yerle bir olan kuzey bölgesinde 400 binden fazla Gazzeli sıkışıp kalmış durumda. İsrail buradaki tehciri dayatmak için sivilleri topluca katlediyorlar. Dün de bu kapsamda yine savaş tarihinde görülmeyen bir katliam yaptılar.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.İsrail savaş uçakları, Rufeyde Okulu'nu hedef aldı.Bombalanan okul binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.Ölenlerin çoğu yine kadınlar ve çocuklar oldu.Görgü tanıklarına göre İsrail jetleri, daha çok kişiyi katletmek için özellikle okullarda kalanların yemek almak için toplandıkları sırada saldırıyor.Saldırı sonrasında çok sayıda naaşın parçalandığı ve ölenleri yakınlarının kıyafetlerinden teşhis edebildikleri açıklandı.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun eylül ayında Gazze'nin kuzeyinde 140, 8 ve 9 Ekim tarihlerinde ise 118 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.İsrail son zamanlarda 160'tan fazla okulu bombaladı.İsrail, etnik temizlik planlarını dünyaya duyurmaya çalışan bölgedeki gazetecileri de kasıtlı şekilde öldürüyor.Gazze'nin kuzeyindeki saldırıları takip eden Al Jazeera kameramanı Fadi el-Vahidi, İsrailli keskin nişancının açtığı ateş sonucu yaralandı.İsrail ordusunun Cibaliya'ya düzenlediği hava saldırısında "El-Aksa" televizyonu kameramanı Muhammed et-Tanani öldü, muhabir Tamir Lebed de yaralandı.İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 175'ten fazla basın mensubunu öldürdü.Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sıkışıp kalan 400 bin Filistinlinin yaşam mücadelesi sürüyor. Gidecek hiçbir yerin kalmadığını belirten Filistinliler içinde bulundukları durumu "Yaşayan ölüler gibiyiz" sözleriyle özetliyor. Siyonist İsrail bölgedeki hastanelerin de boşaltılması için saldırılar yapıyor. Bölgeye insani yardımların girişine de izin vermiyorlar.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik dört gündür kara saldırıları yürütüyor. İşgal ordusunun dün kamptaki 14 yaşın üzerindeki tüm erkekleri tutuklayarak bilinmeyen bir yere götürdüğü ortaya çıktı.İsrailli insan hakları örgütü "Yesh Din", Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Avarta beldesi kırsalında Filistinlilere ait zeytinlerin Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler tarafından çalındığını belirtti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ya kesiyor ya da zeytinleri çalıyor.Birleşmiş Milletler'in (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de sağlık çalışanları ve tesislerine yönelik aralıksız ve kasıtlı saldırılarla savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi.İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş "Büyük İsrail" tasviri gündem oldu. "İsrail: Kaosun Bakanları" isimli belgeseldeki konuşmasında Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söyledi. "Bir Yahudi devleti istiyorum" diyen Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır" dedi.