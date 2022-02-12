Olimpiyatlar bitmeden savaş başlayabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
Jake Sullivan, Rusya
'nın, Çin
'de 20 Şubat'a kadar devam edecek Pekin Kış Olimpiyatları
bitmeden Ukrayna
'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Sullivan, ABD ve Batılı müttefiklerin ağır yaptırımlarla buna kararlı bir karşılık vereceğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini söyleyemeyeceklerini belirten Sullivan, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti. Sullivan, Ruslar'ın başkent Kiev
'i ani bir saldırı ile ele geçirmek isteyebileceğini de öne sürdü. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca, 24-48 saatlik süre içinde neler olacağını bilemediklerini, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. AB ve İngiltere de vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerini isterken, İsrail diplomatlarına ülkeden ayrılmaları talimatını verdi. Öte yandan ABD Donanması
, gerilimin tırmanması üzerine görev bölgesi Avrupa
olan 6'ncı Filo'ya destek olarak 4 savaş gemisi gönderiyor. Polonya
'ya da 3 bin ABD askerinin daha takviye olarak sevk edileceği açıklandı. Bu gelişmeler yaşanırken, ABD Başkanı Joe Biden
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu akşam bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.
RUSYA: KUMPAS BAŞLATTILAR
İddialara tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar. Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için koordineli bir enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor" açıklamasını yaptı.