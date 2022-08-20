Olmayan devletin pasaportunu sattılar

İtalya'da sahte bir devletin pasaportunu satarak yüzlerce kişiyi 400 bin euro dolandıran çete çökertildi. BBC'deki habere göre Catanzaro kentinde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. "Var olmayan ada" adı verilen operasyonda 30 kişi hakkında da soruşturma açıldı. Aralarında bir emekli general, doktor ve avukatların da yer aldığı şüpheliler, var olmayan bir ülkenin vatandaşlığını satmakla suçlanıyor. Çetenin, "San Giorgio Teokratik Antarktika Devleti" isimli uydurma ülkenin pasaportunu alanlara vergi kolaylıkları, diplomatik koruma ve Kovid aşısından muafiyet gibi vaatlerde bulunduğu belirtiliyor.