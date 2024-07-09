Ölüm tuzağı

İsrail'in 277 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 243'e çıktı. Hakemli Lancet dergisinde önceki gün yayınlanan raporda Gazze Şeridi'ndeki ölümlerin aslında 186 binden fazla olabileceği kaydedilmişti. Siyonist İsrail rejimi son günlerde katliamlarını yeniden artırdı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler, saldırılar nedeniyle sık sık başka bölgelere göçe zorlanıyor. İsrail'in 2006'dan bu yana 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2 milyon Filistinli, aylardır devam eden saldırılarda, Gazze'nin orta ve kuzey bölgelerinden özellikle güneye göç etmek zorunda kalıyor.Katil İsrail bir yandan Filistinlileri bir kez daha güneye göçe zorlarken diğer taraftan da kaçanları hedef alıyor. İsrail'in dün Gazze'de sivillerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 kişi öldü. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'de boşaltılmasını istediği yerlerde yaşayan ailelerin güvenli olmayan ve yıkılan bölgelere göç etmek zorunda kaldığını duyurdu. Gazze'deki hükümetten de "Daha önce Gazze şehrinin batısındaki Raşid Caddesi ve şehrin doğusundaki Salahaddin Caddesi üzerinden göçe teşebbüs eden Filistin halkımızı, işgalcilerin onları ölüm tuzaklarına, cinayetlere ve daha önce onlarca kez tekrarlanan saha infazlarına sürükleyebileceğinden, İsrail'in Gazze kentinden güneye göç çağrılarına karşı uyarıyoruz" açıklaması yayınlandı.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki duruma dair bilgiler verdi. "Gazze Şeridi'nde yaklaşık 17 bin çocuk ailesiz kalırken, 20 bin çocuk ise hâlâ kayıp" diyen Lazzarini, "Her gün 10 çocuk, bir veya iki bacağını kaybediyor" dedi.Hizbullah, Golan Tepeleri'ndeki İsrail askeri üslerinin drone ile çekilmiş görüntülerini içeren yeni bir propaganda videosu yayınladı.Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak söz konusu görüntüler İsrail medyasında büyük yankı uyandırdı. Hizbullah daha önce de stratejik noktaların insansız hava aracı görüntülerini paylaşmıştı.srail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, işkence ve ihlallerle gündeme gelen Necef (Negev) Çölü'ndeki "Sde Teman gözaltı merkezi"nin Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinliler için geçici sorgu alanı olarak kalmasını istediğini yazdı. Filistinlilerin, işkence, darp, kötü muamele, cinsel saldırı ve tecavüz gibi ihlallere maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.