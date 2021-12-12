İngiltere tehlikeyi gözler önüne serdi: Ölüm Tuzakları! 27 kişi boğularak can verdi

NCA açıklamasında "Son aylarda, bazen 10 metre uzunluğa kadar olan daha büyük şişme botların kullanılmasına yönelik bir eğilim görüldü. NCA, bu büyük gri veya siyah markasız araçların çoğunun ticari kullanımının çok az olduğuna veya hiç olmadığına ve insan kaçakçıları için özel olarak üretildiğine inanıyor" dendi.