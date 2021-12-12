Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere tehlikeyi gözler önüne serdi: Ölüm Tuzakları! 27 kişi boğularak can verdi
Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:56 Son Güncelleme: 12.12.2021 13:11

İngiltere tehlikeyi gözler önüne serdi: Ölüm Tuzakları! 27 kişi boğularak can verdi

DHA
İngiltere tehlikeyi gözler önüne serdi: Ölüm Tuzakları! 27 kişi boğularak can verdi

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), Fransa’dan Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye sığınmak isteyen göçmenlerin kullandığı botların görüntülerini paylaştı. İnsan kaçakçıları tarafından sığınmacılar için üretilen 'ölüm tuzakları' olduğu vurgulanan tehlikeli botlar görüntülendi. Yetkililer, sergilenen botlardan birinin tabanında kullanılan ince tahtanın ağırlığa dayanamayıp su aldığını, botun bazı yerlerinin koli bandıyla tutturulduğunu ve içindeki 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtti.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), Fransa'dan Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye sığınmak isteyen, düzensiz göçmenlerin kullanmak zorunda kaldığı son derece tehlikeli botların görsellerini paylaştı. NCA, bu deniz araçlarının insan kaçakçıları tarafından sığınmacılar için üretilen 'ölüm tuzakları' olduğunu vurguladı.

'KOLİ BANDIYLA TUTTURULMUŞ'

NCA, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenleri bindirdiği tehlikeli botların görsellerini paylaştı. Fransa'dan Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye sığınmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindirildiği botların altlarının, ince tahtadan yapılma olduğu ve deniz aracı olarak kullanılmasının son derece tehlikeli olduğu vurgulandı. Yetkililer, sergilenen botlardan birinin tabanında kullanılan ince tahtanın ağırlığa dayanamayıp su aldığını, botun bazı yerlerinin koli bandıyla tutturulduğunu ve içindeki 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtti.

NCA açıklamasında "Son aylarda, bazen 10 metre uzunluğa kadar olan daha büyük şişme botların kullanılmasına yönelik bir eğilim görüldü. NCA, bu büyük gri veya siyah markasız araçların çoğunun ticari kullanımının çok az olduğuna veya hiç olmadığına ve insan kaçakçıları için özel olarak üretildiğine inanıyor" dendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere tehlikeyi gözler önüne serdi: Ölüm Tuzakları! 27 kişi boğularak can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA