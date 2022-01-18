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Giriş Tarihi: 18.1.2022 13:16 Son Güncelleme: 18.1.2022 13:16

Ölümcül gösteri anbean kamerada! Minibüsün içinden mermi gibi geçti

İHA
Ölümcül gösteri anbean kamerada! Minibüsün içinden mermi gibi geçti

Rus dublör Evgeny Chebotarev, yürekleri ağza getiren bir gösteriye imza attı. Ölümcül gösterilerine bir yenisini daha ekleyen isim, 80 kilometre hızla giden bir minibüse atladı.

Rusya'da dizi ve filmlerde dublörlük yapan ve sayısız ölümcül gösterilerle ülkenin en çok tanınan kişileri arasında yer alan Evgeny Chebotarev, yeni bir gösteriye imza attı.

KABURGASINI KIRMIŞTI

Daha önce metrelerce yüksekten atlayan, üstünden araba geçen ve alevlerin içinden geçen Rus dublör, geçtiğimiz Eylül ayında araçla nehre uçtuğu gösteri sırasında kaburgasını kırmıştı.

Doktorların en az 6 ay sonra iyileşeceğini belirttiği Chebotarev son gösterisi ile yürekleri ağza getirdi.

Chebotarev akıllara durgunluk veren 71'inci gösterisinde, yola yerleştirilen bir platformun üzerine yatarak karşı yönden 80 kilometre hızla gelen minibüsün ön camından içeri daldı.

Rus dublör 80 km hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçti | Video

Aracın içinden hızla geçen Chebotarev arka kapıdan yola düştü. Gösteri sırasında minibüste 3 yolcunun mizanseni yapıldı.

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Ölümcül gösteri anbean kamerada! Minibüsün içinden mermi gibi geçti
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