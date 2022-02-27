Ölümden kaçış

RUS birlikleri Ukrayna
'nın başkenti Kiev
'e doğru ilerliyor. Evlerini terk edip ellerinde bavulları ve yanlarında çocuklarıyla on binlerce Ukraynalı sınırlara akın ediyor. Komşu ülkeler Polonya
, Moldova
, Romanya
ve Macaristan
sınırında uzun kuyruklar oluştu. Yolların kapatılması nedeniyle bazı Ukraynalılar gece boyunca kilometrelerce yürüdü. Bazıları ise tren, araba veya otobüsle kaçış yolunu seçti. Sınır geçişlerinde kilometrelerce uzunlukta araç ve insan kuyrukları oluştu. Macaristan, şimdiye kadar toplam 62 bin 736 kişinin ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Slovakya
'nın Ubla kentindeki sınır kapısında Ukraynalı mülteciler için geçici bir barınak kuruldu.
BİLANÇO 365 BİNİ GEÇTİ
Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada Rus işgalinin ardından 368 bin kişinin komşu ülkelere geçtiği bildiildi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Joung-ah Ghedini-Williams, "Rakamlar ve durum dakika dakika değişiyor" diyerek kaçanların sayısının artacağını dile getirdi. BM, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunuyor.