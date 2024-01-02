Ölümden kaçış

Japonya yeni yıla şiddetli sarsıntılarla girdi. Dün İşikava'nın Noto Yarımadası'nda meydana gelen 5.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hem ülkede hem de çevre ülkelerde tsunami paniği yaşandı. Bölgede 3.2 büyüklüğünün üzerinde 50'nin üzenrinde deprem meydana geldi. 7.6 büyüklüğündeki ana depremin ardından merkez üssüne yakın bir kent olan Suzu'da bazı binalar yıkıldı. Vajima şehrinde itfaiye en az 50 binanın çöktüğünü bildirdi. 35 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Depremin ilk saatlerinde en az 6 kişinin enkaz altında olduğunu açıklayan yetkililer gece yarası 4 kişinin öldüğünü duyurdu.Şiddetli sarsıntıyla ilgili en çok korkulan yine tsunami oldu. Bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı. Dalgaların 5 metreye kadar ulaşabileceği uyarısında bulunan Japon yetkililer, kıyı bölgesinde yaşayanlara mümkün olduğunca kısa sürede yüksek arazilere ya da yüksek binaların üst katlarına çıkmaları çağrısı yaptı. Depremlerin ardından ülkenin farklı bölgelerine 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı. Öte yandan Güney Kore ve Rusya'nın Sahalin bölgesinde de tsunami uyarısı verildi.