Ölüme itilen 37 göçmen daha kurtarıldı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesi açıklarında yaşanan 3 göçmen olayında 37 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı saatlerde 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.
Yunanistan
unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında yaşanan diğer göçmen olayında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Bahse konu lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
CAMİ KARŞISINA ÇİRKİN PANKART
Türkiye ile Yunanistan sınırı yakınlarındaki Dimetoka kasabasında bulunan tarihi Çelebi Sultan Mehmed Camisi karşısına "Meriç'in İslamlaştırılması hemen durdurulsun" yazılı pankart asıldı. Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nden "Ülkemizde ırkı haksız yere inkar edilen Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının dinini de yok sayarak azınlığımızı kendi bakış açılarına göre şekillendirme çabasındadırlar" açıklaması yapıldı.