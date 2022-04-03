Ölümle burun buruna: Yasnohorodka Rusya ordusundan temizlendi

Yoğun çatışmaların günlerce sürdüğü köyde kilise, sivil yerleşim alanları ve benzinlikler hedef alındı.

Çatışmaların başladığı ilk günlerde sivil vatandaşların tahliyesi sağlanırken, köylerini terk etmek istemeyen vatandaşlar silahlandırıldı ve Ukrayna askerleri ile birlikte Rusya ordusu püskürtüldü. Köydeki tahribat ise çatışmaların ne kadar çetin geçtiğini gözler önüne serdi. Yoğun çatışmaların yaşandığı köy atılan roketler sonucunda tamamen tahrip oldu. Ukrayna'nın tamamen kontrolüne geçen köyde askeri hareketliliğin son bulduğu, köyde bulunan tankların da çatışmaların devam ettiği başka bölgelere hareket ettiği görüldü.

BUBİ TUZAĞI SON ANDA FARK EDİLDİ

Köyde kilise, sivil yerleşim alanları ve benzinliklerin hedef alındığı gözlemlenirken, köyün girişinde roket isabet eden bir evde A Haber ekibiyle birlikte çekim yapan SABAH ekibi bubi tuzağının bulunduğunu fark etti. Gazeteciler ölümle burun buruna geldi. Patlayıcı düzeneğin Rusya ordusu tarafından geri çekilme sırasında eve yerleştirildiği tahmin edilirken, evin bahçesinde birçok yerin işaretlendiği dikkat çekti.

Yasnohorodka'nın Ukrayna'nın kontrolüne geçmesinin ardından sivillerin köyden tahliye edildiği öğrenildi. Roket isabet eden bir evin bahçesinde kimsesiz kalan ve bahçeden biran olsun dışarı çıkmayan evcil bir kedinin sahibini beklediği görüldü. Vefakar kedinin sahibinin köydeki çatışmalarda yaralandığı öğrenildi.