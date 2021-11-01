‘Olumlu atmosfer’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma
'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme dünya basınında geniş yer buldu. Görüşmenin olumlu atmosferde geçtiği belirtildi. Başta ABD basını olmak üzere birçok ülke, Erdoğan-Biden görüşmesinde verilen mesajları manşete taşıdı.
BBC:
Haberinde '20 dakika olarak planlanan görüşme, 70 dakikaya yakın sürdü' ifadesine yer verdi. "Roma'daki görüşme iki liderin yaptığı ikinci yüz yüze görüşme oldu" diyen BBC
, görüşmenin olumlu geçtiğine dikkat çekti. F-35 ve F-16'ların toplantının en sıcak gündem başlıkları olduğu vurgulandı.
STRATEJİK ORTAKLIK
CNN International:
Biden'ın "Yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetme arzusunu" dile getirdiği belirtildi.
The Telegraph:
"Toplantıda Biden, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemini ve ABD ile savunma ortaklığını yeniden teyit etti" ifadesine yer verdi.
Voice of America:
İki liderin başta F-16 anlaşmazlığı olmak üzere süregelen gerilimli konuları en aza indirme üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi.
New York Post:
Görüşmeyi manşetten verdi. Biden'ın Başkan Erdoğan'la son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen gazete, iki ülke arasında krize yol açan F-16 konusunda da Biden'ın olumlu mesajlar verdiğini belirtti.
Daily Mail:
Görüşme öncesi Biden'ın "İyi bir konuşma yapmayı planlıyoruz" sözlerine dikkat çekti. Haberde, görüşmede F-16 konusunun da masaya yatırıldığı belirtildi.
Reuters:
Haberinde, Roma'daki ikili görüşmede F-16 sürecinin masaya geldiğini belirtti.
Associated Press:
Görüşmeyi Biden'ın "ABD ve Türkiye krizlerin üstesinden beraber gelmeli" açıklaması üzerinden verdi. Haberde ayrıca görüşmelerde iki ülkenin stratejik ortaklığına yapılan vurgu yer aldı.
ORTAK MEKANİZMA
Bloomberg:
İki liderin, Türkiye- ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mesaj verdiklerini vurguladı. Ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığını ifade etti.
Times of Israel:
İsrailli gazete, görüşmenin olumlu atmosferine vurgu yaptı.
CGTN:
Çin medyası, "Biden, Türkiye ile anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek istiyor" başlığını kullandı.
Kathimerini:
Yunanistan basını da görüşmeyi yakından takip etti. Erdoğan-Biden görüşmesinin olumlu geçtiğini aktaran gazete, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istediğine vurgu yaptı.
Masadaki birçok konuya dikkat çekildi
Dünya basınındaki haberlerde iki liderin Suriye'deki siyasi süreç, Afganlara insani yardım ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları görüştüğü ifade edildi.
The Washington Post:
Görüşmeyi manşete taşıdı. Haberde, iki ülke arasında gerilimi azaltma mesajları verildiği belirtildi.