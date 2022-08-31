Ölümsüz denizanasının sırrı çözüldü, sıra insanlarda

İspanya'daki Oviedo Üniversitesi'nden araştırmacılar, iki benzer denizanası türünün DNA'sını karşılaştırdı ve ölümsüz denizanasında yaşlanmayı tersine çeviren genleri belirledi.Latince adı "turritopsis dohrnii" olan ölümsüz denizanaları, tek başına yaşayan bir birey olarak cinsel olgunluğa eriştikten sonra, henüz olgunlaşmamış koloni aşamasına tamamen geri dönebiliyor. Bu da onu "biyolojik açıdan ölümsüz canlılar" kategorisine sokuyor. Hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan incelemede, turritopsis dohrnii'de DNA onarımı ve korunmasıyla ilişkili genlerin, diğer denizanalarından iki kat fazla kopyaya sahip olduğu ortaya çıktı. Buna göre söz konusu kopyalar, koruyucu ve onarıcı proteinlerden daha fazla üretebiliyor. Araştırma ayrıca ölümsüz denizanalarında hücre bölünmesini ve telomerlerin (kromozomların koruyucu kapakları) bozulmasını önleyen benzersiz mutasyonlar tespit etti. Bilim insanları belirlenen bu genlerin insan yaşlanmasıyla ilgili önemli sonuçları olabileceğini, rejeneratif (yenileyici) tıbba ilham verebileceğini veya yaşa bağlı hastalıkların tedavisi için bilgi sağlayabileceğini anlattı. Bir sonraki adım, farelerde veya insanlarda bu gen varyantlarını keşfetmek.