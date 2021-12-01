Omicron’a aşı engeli! İsrail’deki araştırmadan umut veren sonuçlar

Dünyada büyük yankı uyandıran koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile ilgili incelemeler hız kesmeden devam ediyor. Bugüne dek 4 kişide Omicron varyantının tespit edildiği İsrail'de, Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, son altı ay içinde koronavirüse karşı tam doz alış olan ya da takviye aşısını yaptıran kişilerin Omicron varyantına karşı korunabiliyor olduklarına dair bulguların olduğunu açıkladı.
"UMUT VERİCİ SONUÇLAR VAR"
Yapılan açıklamada Bakan Horowitz şu ifadelere yer verdi:
"Gelecek günlerde aşının yeni varyant üzerindeki etkilerini daha iyi tespit etmiş olacağız, ancak şimdiden iyimser düşünceler içine girdik. Çünkü halen geçerliliği olan aşı veya takviye doz ile aşılanan kişilerin bu varyanttan korunabildiğine dair çeşitli işaretler mevcut.
AŞISIZLARA UYARI
Bakan aşı yaptırmanın önemine dikkat çekip, "Varyanta karşı aşsızı olan herkes kendisini gereksiz yere riske atıyor" derken, İsrail Toplum Sağlığı Hizmetleri Müdürü Dr. Sharon Alroy-Preis, çeşitli korona aşılarının Omicron üzerindeki etkilerine ilişkin raporları Güney Afrika'dan beklediklerini dile getirdi.
İsrail'de, Türkiye'de de kulanılan BioNTech aşısı yaygın olarak yapılıyor. Bunun yanında Moderna ve AstraZeneca aşılarını da yaptıranlar var.