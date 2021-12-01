Omicron’a aşı engeli! İsrail’deki araştırmadan umut veren sonuçlar

"UMUT VERİCİ SONUÇLAR VAR"

Yapılan açıklamada Bakan Horowitz şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek günlerde aşının yeni varyant üzerindeki etkilerini daha iyi tespit etmiş olacağız, ancak şimdiden iyimser düşünceler içine girdik. Çünkü halen geçerliliği olan aşı veya takviye doz ile aşılanan kişilerin bu varyanttan korunabildiğine dair çeşitli işaretler mevcut.