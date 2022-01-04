Omicron üst solunum yolu hastalığı gibi

DÜNYA Sağlık Örgütü
(DSÖ) uzmanı Abdi Mahmud
, Kovid-19'un yeni varyantı Omicron
'un vücudun üst kısımlarında etkili olduğunu açıkladı. DSÖ'nün Omicron varyantına ilişkin yaptığı son araştırmaları basınla paylaşan Mahmud, "Diğer varyantlardan farklı olarak Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik. Omicron ağır enfeksiyonlara neden olmuyor. Üst solunum yolu hastalığı gibi geçiriliyor. Bu şimdilik iyi haber. Fakat emin olmak için daha fazla durum raporuna ihtiyaç var. Omicron'un bundan sonra nereye evrileceğini öngörmek zor. Olası bir Omicron aşısına dair karar aşı şirketlerine bırakılmamalı, uluslararası işbirliğiyle hükümetlerce alınmalı" dedi. DIŞ HABERLER