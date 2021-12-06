Omicron varyantını keşfeden uzmandan yeni açıklama! Ayırt edici özelliği...

Koronavirüs salgınında geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan yeni varyant, dünya genelinde yeni bir panik havasına neden oldu. İlk olarak Güney Afrika'da görülmesinin ardından şimdiden 38 ülkeye yayılan Omicron varyantı ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor.

YENİ VARYANTI KEŞFEDEN UZMAN AÇIKLADI

Çok sayıda ülkeye sınırları kapattıran ve yeni tedbirleri beraberinde getiren Omicron varyantına karşı ilk uyarıyı yapan uzman doktordan yeni bir açıklama geldi.