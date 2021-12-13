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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Omicron’dan ilk ölüm İngiltere’de

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Omicron’dan ilk ölüm İngiltere’de
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra'nın batısındaki Paddington yakınlarındaki aşı kliniğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki evet, Omicron vakaları hastaneye kaldırılıyor ve ne yazık ki Omicron'lu en az 1 hastanın öldüğü doğrulandı" ifadesini kullandı. Omicron varyantıyla mücadelede güçlendirici aşıların önemine dikkati çeken Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun bir şekilde virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini bence bir tarafa koymalı ve sadece nüfus içinde hızlandığının farkına varmalıyız. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, hepimizin güçlendirici aşılarını alması." Öte yandan İngiliz sağlık uzmanları Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.
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Omicron’dan ilk ölüm İngiltere’de
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